Cifre stellari per il principe Harry e Meghan Markle…e vissero tutti ricchi e contenti!

‘In California tutto bene’, per parafrasare l’omonimo film di Gabriele Muccino. Il principe Harry e Meghan Markle, ormai lontani dalla Royal Family, sono alla prese con la costruzione della loro villa a Montecito (dal valore di circa 14 milioni di dollari. Insomma, una dimora ‘umile’). Per la coppia non solo ‘uscite stellari’ ma anche e soprattutto entrate da capogiro. Vanity Fair, dopo l’intervista ai microfoni di Oprah Winfrey e l’annuncio di nuovi progetti in cui i due saranno coinvolti, ha svelato a quanto ammontano i compensi per i progetti in cui sono coinvolti. Partiamo da Netflix. Con il colosso dello streaming è stato raggiunto un accordo di circa 150 milioni di dollari.

Nei piani di Harry e Meghan ci sono anche la collaborazioni di tre anni con Spotify per la produzione di podcast: un accordo da circa 21 milioni di dollari, una possibile collaborazione con Apple Tv (al momento in trattativa) e l’autobiografia del principe (che avrebbe già ricevuto un anticipo di circa 17 milioni di dollari). E ancora, la startup BetterUp gestita da Harry e dedicata al benessere che avrebbe un valore di mercato di circa 1.4 miliardi di euro. Senza dimenticare i 10 milioni di euro sul conto del principe (l’eredità lasciata da sua madre Lady Diana) e i 2 milioni di euro su quello di Meghan Markle, guadagnati durante la sua carriera di attrice.