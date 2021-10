GF Vip 6, scoppia il pigiama gate: cosa hanno in comune Sophie e Greta?

Un pigiama ha gettato nuove ‘ombre’ nella casa più spiata d’Italia.

Nel prime time del lunedì del Grande Fratello Vip 6 è stato ancora il quadrilatero Gianmaria-Soleil-Greta-Sophie ad aver animato la puntata.

Nel corso della diretta Alfonso Signorini ha voluto parlare del rapporto tra Gianmaria e Sophie, lanciando una piccola bomba.

Nel nuovo numero di Chi, da oggi in edicola, è presente un’intervista esclusiva a Greta Mastroianni, la ormai ex compagna dell’imprenditore, di cui un estratto è stato mostrato in puntata.

Soleil è stata chiamata in causa, accendendo nuove liti che sono andate avanti per giorni.

Ma quello che non è sfuggito agli occhi di numerosi spettatori è stato il pigiama indossato da Greta per il servizio fotografico: lo stesso che usa Sophie all’interno della casa.

Cosa significa?

Il pigiama gate

Qui Sophie parla del pigiama di Greta ( 👑) #gfvip pic.twitter.com/78Lux8iTRI — vecchiaguardiaGFVIP (@fan_zorziiii) October 19, 2021

Greta è da poco entrata nell’agenzia di Fabrizio Corona, la stessa di Sophie. Ha anche pubblicato alcune storie Instagram in compagnia della mamma della ex tronista. E quel pigiama sembra ricollegarsi alle affermazioni di Soleil, che la scorsa settimana ha accusato Sophie di aver messo in atto le strategie architettate dal suo agente (Corona) prima di entrare nel GF (QUI il video).

Ad accorgersi del pigiama, oltre la stessa Sophie, anche Jessica che ha esposto i suoi dubbi a Gianmaria.

Purtroppo, non si è potuto capire molto dal loro discorso, perché la regia del GF ha censurato l’audio, impedendo al pubblico del live di ascoltare quanto detto.

Gianmaria: “se avevano lo stesso pigiama significa che è il suo di agente ( fabrizio corona) che ha organizzato l’intervista“

Jessika: “ lo sai che è il tuo agente a fare l’intervista “



chi è l’agente di Gianmaria ?? #gfvip #prelemi #soleilsorge pic.twitter.com/dDJirsgZgg — rita (@__rita_p_) October 19, 2021