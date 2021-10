Elisabetta II preoccupa i suoi sudditi: la regina ricoverata in ospedale

Sta facendo preoccupare i suoi sudditi la Regina Elisabetta II. Dopo essere stata costretta dai suoi dottori a cancellare il viaggio in Irlanda del Nord, la sovrana ha trascorso la notte di mercoledì in ospedale. Un ricovero toccata e fuga ma reso necessario in via precauzionale. La 95enne è stata sottoposta ad alcuni esami, “indagini mediche preliminari”, come spiega una nota di Buckingham Palace.

“A seguito del consiglio medico di riposare per alcuni giorni- si legge- la Regina è entrata in ospedale mercoledì pomeriggio per sottoporsi a indagini preliminari. È tornata al Castello di Windsor all’ora di pranzo (di giovedì, ndr) e resta in buono spirito”.

Non ci sono dettagli sui motivi del ricovero ma da palazzo assicurano che Sua Maestà sta bene e non è necessario allarmarsi. Il ricovero sarebbe servito solo per “ragioni pratiche”.