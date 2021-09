Kate Middleton in cartoleria con i figli ma il gossip impazza: “È incinta”

Una mamma in cartoleria con i figli per acquistare tutto l’occorrente per la scuola. È questa l’immagine che Kate Middleton regala ai suoi futuri sudditi e al mondo intero. A mostrarla è Chi, nel numero in edicola questa settima. La duchessa di Cambridge è stata paparazzata con George e Charlotte in un negozietto nei pressi dell’istituto frequentato dai due bimbi.

Un piccolo momento di normalità, con la scorta a debita distanza. I tre avrebbero acquistato gomme e matite, pagate tutte con la paghetta del piccolo George “infrangendo così- come spiega Chi- la prima regola di tutte le case reali del mondo, cioè che i principi di sangue non pagano mai perché non portano mai soldi in tasca“.

Quarto royal baby in arrivo?

E mentre tutti guardano con dolcezza le foto pubblicate da Chi impazza il gossip che vorrebbe la duchessa di nuovo in dolce attesa. Complice l’assenza prolungata da eventi pubblici e il desiderio non troppo nascosto di Kate di allargare la famiglia. Più volte la futura regina, secondo quanto riportano i magazine, avrebbe parlato a William del quarto figlio. Argomento che non avrebbe entusiasmato il primogenito di Carlo e Diana.

Già nel 2019, durante un tour in Irlanda, giocando con un neonato, la Middleton aveva lanciato il commento a voce alta: “Com’è carino, mi fa venire voglia di avere un bambino”. Nelle foto di Chi, Kate non sembra avere nessuna rotondità sospetta. Il gossip, al momento, rimane tale.