Nuoto, Federica Pellegrini chiude in bellezza e vince l’ultima gara della sua carriera

Dopo l’addio di Valentino Rossi alla moto Gp, il mondo dello sport italiano ha salutato ieri un altro grande nome: quello di Federica Pellegrini. La Divina ha concluso la sua carriera vincendo l’ultima gara, i 200 stile in vasca corta agli Assoluti in corso a Riccione. “Ero sull’orlo di una crisi di nervi ma ho fatto rientrare le lacrime, è stato bello. Era giusto e importantissimo per me finire qua, in questo modo, e con la possibilità di avere la mia famiglia vicino” ha detto la Pellegrini che, nonostante la commozione, ha toccato dalla corsia 4 in 1’54″95 aggiudicandosi la vittoria.

Alla festa di Federica anche le colleghe e la famiglia

Arrivata alla piastra, per la Pellegrini è esplosa la festa. La campionessa è stata raggiunta a bordo vasca dalle sue amiche e rivali incrociate durante gli anni di carriera. C’erano tutte: Alice Mizzau, Femke Heemskeerk, Sara Isakovic, Evelyn Verraszto, Camelia Potec e Sarah Sjostrom. Per Camille Muffat, la nuotatrice francese scomparsa nel 2015 in seguito a un incidente aereo, è stata lasciata una corsia vuota con la sua cuffia rosa appoggiata sul blocchetto di partenza.

Federica Pellegrini trascina in acqua Malagò

In una giornata così importante per Federica non poteva mancare la sua famiglia. Ai festeggiamenti hanno preso parte ovviamente, anche i genitori Roberto e Cinzia, il fratello Alessandro e il promesso sposo,nonché allenatore Matte Giunta, con il quale è scattato anche un bacio. Al giorno ufficiale dei saluti ha preso parte anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, che senza troppa esitazione si è fatto trascinare in acqua dalla Pellegrini per fare due bracciate con lei.