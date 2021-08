Matteo Giunta a Federica Pellegrini: “Adesso apriamo un’altra pagina”

di Erika primavera

“Grazie Fede!!! È stato un viaggio incredibile , mi hai fatto provare emozioni indimenticabili”. Inizia così il post su facebook che Matteo Giunta dedica a Federica Pellegrini. Il tecnico della Divina, da pochi giorni dichiaratamente il suo compagno dopo che i due sono venuti allo scoperto, per la prima volta ripercorre gli ultimi anni trascorsi al fianco della nuotatrice, alla sua ultima Olimpiade.

“Se mi guardo indietro riesco ancora ad assaporare ogni singolo momento passato insieme in questo lungo cammino fatto di vittorie e di sconfitte, gioie e dolori, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente”, scrive. “Ogni volta che sei ‘caduta’, non importa quanto tu abbia sofferto, hai sempre trovato la forza di reagire rimetterti in piedi e riprenderti ciò che era tuo… sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, mi mancherà allenarti, mi mancherà vederti gareggiare, mi mancherà tutto di questo periodo”.

La risposta di Federica Pellegrini

Poi il cenno al futuro, in cui non ci saranno le gare ma la coppia vivrà altre emozioni: “E’ tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella…”, chiude Giunta con un cuore rosso a suggellare la sua dichiarazione. A stretto giro arriva però la replica scherzosa di Pellegrini, che ricorda al suo compagno-allenatore i prossimi impegni a Napoli tra fine agosto e i primi di settembre: “Veramente dobbiamo preparare la Isl, vedi un po’ te…”, risponde con tante faccine che ridono.