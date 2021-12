Cammelli squalificati da un concorso di bellezza: erano pieni di botox

Oltre 40 cammelli sono stati squalificati da un concorso di bellezza in Arabia Saudita per aver violato il regolamento: erano pieni di botox e di altri ritocchini.

Come riportano i media locali, l’episodio è avvenuto in occasione dell’annuale festival dei cammelli di King Abdulaziz, che si tiene nel deserto a nord-est della capitale saudita, Riad.

Si tratta di una festa popolare della durata di un mese, dove gli allevatori dei cammelli competono con i loro esemplari più belli per un premio di circa 60mila euro.

Tuttavia, i giudici del concorso hanno identificato numerose irregolarità tra gli animali in gara.

Dozzine di allevatori avevano utilizzato una serie di ritocchi estetici sui loro cammelli, da iniezioni di botox al lifting, per renderli più “attraenti”.

Un inganno punito con la squalifica dei cammelli ritoccati e dei loro allevatori.