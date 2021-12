In Nuova Zelanda sigarette vietate per tutta la vita agli under 14

Dura stretta della Nuova Zelanda contro il fumo. Il governo ha proposto una legge che, se approvata, nel 2027 vieterà agli under 14 di acquistare sigarette per tutta la vita. Ciò significa che chi avrà dai 14 anni in giù nel 2027 non potrà comprare il tabacco anche quando di anni ne avrà 40.

Un Paese senza fumo