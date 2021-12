GF Vip 6, Sonia Bruganelli lascia il programma? Ecco cosa è successo

La prima puntata del 2022 del Grande Fratello Vip 6 si apre con una grande assenza. Nella diretta del 3 gennaio, infatti, Sonia Bruganelli non ci sarà. La sua poltrona di opinionista non sarà vuota: al suo posto un altro volto noto della tv.

Ma che sta succedendo?

In molti si sono chiesti se la decisione di Sonia sia dipesa dalla litigata avvenuta qualche puntata fa tra lei e Alfonso Signorini, quando per diverso tempo l’opinionista abbandonò lo studio.

In realtà, come spiegato dai due diretti interessati, la scelta non ha a che fare con quella discussione, poi chiarita.

Il Grande Fratello Vip 6 doveva chiudersi il 13 dicembre, ma poi è stato prolungato fino al 14 marzo. Tuttavia, Sonia aveva già preso un impegno personale per Capodanno, un viaggio a Dubai con la sua famiglia a cui non ha voluto rinunciare. Ecco perché l’opinionista sarà assente nella puntata del 3 gennaio, ma tornerà in quella successiva.

Chi prende il posto di Sonia Bruganelli?

Lo ha svelato Gabriele Parpiglia nelle chicche di gossip di ‘Casa Chi’. Il nome dell’opinionista che prenderà il suo posto “va cercato all’interno del cast del Grande Fratello Vip 1. La persona che sostituirà Sonia sarà una donna di 44 anni. E sarà un nome che in qualche modo si avvicina a Sonia…”

Dunque, grazie agli indizi lanciati da Parpiglia, si è capito che l’opinionista provvisoria del GF Vip 6 sarà Laura Freddi.