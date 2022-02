West Side Story di Steven Spielberg arriva su Disney+

Dal cinema a Disney+: West Side Story, diretto dal premio Oscar Steven Spielberg e acclamato dalla critica, arriverà sulla piattaforma di Topolino il 2 marzo negli Stati Uniti e nella maggior parte dei mercati internazionali. Il film sarà disponibile invece il 9 marzo a Taiwan e il 30 marzo in Giappone.

L’adattamento cinematografico dello spettacolo di Broadway originale del 1957, targato 20th Century Studios, è stato nominato a 7 Academy Award inclusi Miglior film, Miglior regia e Miglior attrice non protagonista (Ariana DeBose), a 11 Critics Choice Award – compresi Miglior film, Miglior regia e Miglior attrice non protagonista (Ariana DeBose, Rita Moreno) – ai DGA (Steven Spielberg), ai PGA (Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger e Kevin McCollum), ai WGA (Tony Kushner), ai SAG (Ariana DeBose come Miglior attrice non protagonista) ed è stato nominato come uno dei 10 migliori film dell’anno dall’American Film Institute e dal National Board of Review, che ha eletto Rachel Zegler migliore attrice dell’anno. Inoltre, West Side Story ha vinto 3 Golden Globe: Miglior film, musical o commedia; Migliore attrice protagonista in un film, musical o commedia (Rachel Zegler) e Miglior attrice non protagonista (Ariana DeBose).

WEST SIDE STORY, LA STORIA E IL CAST

Diretto dal vincitore dell’Academy Award Steven Spielberg, da una sceneggiatura del vincitore del Premio Pulitzer e del Tony Award Tony Kushner, West Side Story racconta la classica storia delle feroci rivalità e dei giovani amori nella New York del 1957. La rivisitazione dell’amato musical è interpretata da Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist(Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d’Arcy James (Agente Krupke) e Rita Moreno (nel ruolo di Valentina, proprietaria del negozio in cui lavora Tony). Moreno, una degli unici tre artisti ad aver vinto i premi Oscar, Emmy, GRAMMY, Tony e Peabody, è anche una dei produttori esecutivi del film.

TRAILER

IL POSTER