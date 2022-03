Fabri Fibra torna con ‘Caos’, il suo decimo album di studio

La notizia che i fan di Fabri Fibra aspettavano da tempo è finalmente arrivata. Dal 18 marzo sarà disponibile ‘Caos’, il decimo disco di studio del rapper, che arriva a 5 anni dall’ultimo album “Fenomeno”. Già disponibile in pre-order, il nuovo lavoro di Fibra è il primo per Epic Records/Sony Music e sarà l’occasione per rivedere live l’interprete di ‘Bugiardo’.

Dieci le date previste del CAOS LIVE, FESTIVAL 2022, che porteranno Fabri Fibra in giro per l’Italia tra luglio e agosto:

Il calendario di ‘Caos live’

09 luglio AREZZO MENGO MUSIC FEST

10 luglio LEGNANO (MI) RUGBY SOUND FESTIVAL

16 luglio PORDENONE PORDENONE LIVE 2022

17 luglio BOLOGNA SEQUOIE MUSIC PARK

23 luglio ROMANO D’EZZELINO (VI) AMA FESTIVAL

27 luglio CASTIGLIONCELLO (LI) CASTIGLIONCELLO FESTIVAL

29 luglio MOLFETTA (BA) LUCE MUSIC FESTIVAL

30 luglio LECCE OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

01 agosto ROCCELLA IONICA (RC) ROCCELLA IONICA SUMMER FESTIVAL

03 agosto CATANIA SOTTO IL VULCANO FESTIVAL

I biglietti per le date del tour, sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali a partire dalle ore 14:00 di domani 2 marzo. Per info: www.friendsandpartners.it