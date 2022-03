Joe Jonas e Sophie Turner sono in attesa del loro secondo figlio

Una nuova aggiunta arriva nella famiglia Jonas. Se qualche settimana fa Nick e Pryanka Chopra annunciavano la nascita del loro primogenito, ora arrivano conferme su Joe e Sophie Turner. I due sono veramente in attesa del loro secondo figlio. È una fonte vicina alla coppia a ufficializzare, a E!News, una notizia che i diretti interessati non hanno ancora commentato.

I due, genitori di Willa (nata a luglio 2020), sono super riservati. A parlare per loro, negli ultimi tempi, è stata la foto di un’uscita pubblica per le vie di Los Angeles in cui compariva un piccolo pancino dall’abito dell’attrice di Game of Thrones. Uno scatto che ha fatto partire le speculazioni e le chiacchiere.

Una nuova e più grande casa

Secondo quanto rivelato dalla fonte, la famiglia starebbe anche organizzando un trasferimento in una casa più grande a Miami. Joe e Sophie hanno venduto la loro attuale dimora a LA e acquistato – per 11 milioni di dollari – un’altra mega villa. Un’abitazione con 6 camere da letto, 8 bagni, una cucina da chef, un enorme atrio, una cantina per i vini, un giardino con piscina e un laghetto in cui ospitare le carpe.

Grandi spazi per una grande famiglia. Il nuovo arrivato ai unisce, oltre che alla sorellina e al neo cuginetto, alle figlie di Kevin e Danielle: Alena (8 anni) e Valentina (5 anni).