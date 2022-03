Victoria dei Måneskin nuda in foto contro la censura di Instagram

Uno scatto che sa di libertà, quella di esprimersi senza il pericolo di essere censurati. È questo il senso dell’ultima foto pubblicata da Victoria dei Måneskin su Instagram. La bassista è tornata senza veli per imporre la sua voce contro le politiche restrittive della piattaforme social, sempre pronta a segnalare e cancellare anche foto che non rientrano nei casi di post con contenuti inappropriati o nudità.

È così che Victoria – 3,5milioni di followers – “indossa” soltanto dei cuoricini disegnati per coprire i capezzoli, tra i principali “nemici” di Instagram. “Sto provando a non farmi segnalare da Instagram”, scrive la De Angelis che non è nuova a questo tipo di iniziativa. Entusiasti i commenti, tra questi anche quello di Willow Smith (la secondogenita di Will e Jada Pinkett Smith) che invia le emoji del cuore rosso e del fuoco alla collega italiana.