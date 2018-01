Ghost Stories, storie di fantasmi nel nuovo film horror – TRAILER

ROMA – “La mente vede solo quello che vuole vedere”

Storie di fantasmi in Ghost Stories, un nuovo film horror in arrivo nei cinema ad aprile 2018.

La pellicola, diretta da Andy Nyman e Jeremy Dyson, racconta tre casi misteriosi che inchioderanno lo spettatore alla poltrona.



Ghost Stories – Sinossi

Il professor Goodman è un docente di psicologia che non crede ai fenomeni soprannaturali.

L’arrivo di una misteriosa lettera che contiene informazioni su tre casi mai risolti lo porterà a imbarcarsi in un viaggio alla scoperta di ciò che non può essere spiegato razionalmente.

Nel cast: Martin Freeman, Alex Lawther, Andy Nyman