Jennifer Lawrence al posto di Kristen Stewart in Twilight

ROMA – Jennifer Lawrence ha rivelato, in un’intervista, di aver partecipato alle audizioni di Twilight.

“Quando ti presenti alle audizioni ti vengono recapitate massimo cinque pagine del copione, sali sul palco ed è tipo ‘Recita scimmietta!’”, ha rivelato la Lawrence prima di ammettere che al tempo in cui aveva svolto il provino per Twilight, non sapeva realmente di cosa trattasse il film.

Come tutti sappiamo, il ruolo di Bella Swan è stato assegnato a Kristen Stewart e la Lawrence, continuando l’intervista, ha ammesso di aver visto il film al cinema ed esserne rimasta piacevolmente colpita.

“Quando il film è uscito al cinema, ho pensato ‘Wow!’”, ha continuato l’attrice statunitense, aggiungendo di non esser mai stata gelosa della sua collega.

“Ciò che mi ha realmente ‘ucciso’ è stato non riuscire ad ottenere il ruolo di Alice nel film di Tim Burton – così la protagonista di Hunger Games commenta una delle sue delusioni nel corso della carriera – E’ stato un avvenimento che mi ha lasciato profondamente affranta”.

Fonte metro.co.uk