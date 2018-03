Oscars90. Tutta la notte con Diregiovani: 4 statuette per del Toro

ROMA – L’attesa è finita. Il tappeto rosso c’è, i riflettori sono accesi e i fotografi sono pronti per ‘catturare’ le star di Hollywood: la 90esima edizione degli Oscar può iniziare!

Per il secondo anno consecutivo sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles il comico Jimmy Kimmel: “Buonasera a tutti da Hollywood. Grazie per avermi invitato per la seconda volta. E’ un grande onore essere qui davanti a degli uomini e donne così talentuosi“.

“Oscar è l’uomo più rispettato e amato di Hollywood – ha aggiunto Kimmel – e c’è un bel motivo. Tiene le mani al posto giusto dove tutti possono vederle. Non dice mai una parolaccia e ancor più importante non ha neanche un pene. Una statua come esattamente gli uomini di cui abbiamo bisogno in questo Paese“.

“Harvey Weinstein è stato espulso dagli Academy. Se lo è meritato. Se riusciamo a mettere fine alle molestie sessuali sul posto di lavoro, le donne potranno farcela in tutti gli altri posti in cui andranno. Iniziative come Time’s Up sono fondamentali per il cambiamento“, ha concluso il conduttore della 90esima edizione degli Academy Awards.

Una cerimonia di premiazione sottotono. Noiosa e priva di spirito. Ad animare il palco dei Premi Oscar, però, non sono bastate gag del conduttore della serata Jimmy Kimmel. A riscaldare la platea, le performance delle canzoni originali in lizza per la statuetta più ambita del cinema.

Protagonista indiscusso della serata Guillermo del Toro con La forma dell’acqua. Il regista messicano si è aggiudicato quattro statuette – di tredici candidature- per Miglior Film, Miglior Regista, Miglior scenografia e Miglior canzone originale.

A seguire Dunkirk di Christopher Nolan con tre premi per Miglior montaggio sonoro, Miglior sonoro e Miglior montaggio.

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri e L’Ora più buia tornano a casa con due statuette ciascuno. Il film di Martin McDonagh si aggiudica l’Oscar per Miglior attrice protagonista e Miglior attore non protagonista. La pellicola di Joe Wright, invece, per Miglior attore protagonista e Miglior trucco e acconciatura.

L’Oscar per la Miglior attrice protagonista va a Frances McDormand. L’attore protagonista dell’anno, invece, è Gary Oldman per la sua interpretazione di Winston Churchill.

Chiamami Col Tuo Nome di Luca Guadagnino conquista una sola statuetta per la Miglior sceneggiatura non originale grazie al lavoro di James Ivory.

Tutti i vincitori della 90a edizione

Miglior Attore Non Protagonista

Willem Defoe – The Florida Project

Woody Harrelson – Tre Manifesti a Ebbing, Missouri

Richard Jenkins – La forma dell’acqua (The Shape of Water)

Christopher Plummer – Tutti i soldi del mondo

Sam Rockwell – Tre Manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior trucco e acconciatura

L’ora più buia (Darkest Hour) – Kazuhiro Tsuji, David Malinowski e Lucy Sibbick

Victoria & Abdul – Daniel Philips e Lou Sheppard

Wonder – Arjen Tuiten

Migliori costumi

La Bella e la Bestia – Jacqueline Durran

L’ora più buia (Darkest Hour) – Jacqueline Durran

Il filo nascosto (Phantom Thread) – Mark Bridges

La forma dell’acqua (The shape of water) – Luis Sequeira

Victoria & Abdul – Consolata Boyle

Miglior documentario

Abacus: Small Enough to Jail – Steve James, Mark Mitten e Julie Goldman

Faces Places – Agnès Varda, JR e Rosalie Varda

Icarus – Bryan Fogel e Dan Cogan

Strong Island – Yance Ford e Joslyn Barnes

Last man in Aleppo – Feras Fayyad, Kareem Abeed e Søren Steen Jespersen

Miglior montaggio sonoro

Baby Driver – Julian Slater

Blade Runner 2049 – Mark Mangini e Theo Green

Dunkirk – Richard King e Alex Gibson

La forma dell’acqua (The shape of water) – Nathan Robitaille e Nelson Ferreira

Star Wars: Gli Ultimi Jedi – Matthew Wood e Ren Klyce

Miglior sonoro

Baby Driver – Julian Slater, Tim Cavagin e Mary H. Ellis

Blade Runner 2049 – Ron Bartlett, Doug Hemphill e Mac Ruth

La forma dell’acqua (The shape of water) – Christian Cooke, Brad Zoern e Glen Gauthier

Star Wars: Gli Ultimi Jedi – David Parker, Michael Semanick, Ren Klyce e Stuart Wilson

Dunkirk – Mark Weingarten, Gregg Landaker e Gary A. Rizzo

Miglior scenografia

Blade Runner 2049 – Dennis Gassner, Alessandra Querzola

La Bella e la Bestia – Sarah Greenwood, Katie Spencer

Dunkirk – Nathan Crowley, Gary Fettis

La forma dell’acqua (The shape of water) – Paul Denham Austerberry, Shane Vieau e Jeff Melvin

L’ora più buia (Darkest Hour) – Sarah Greenwood, Katie Spencer

Miglior film straniero

A Fantastic Woman (Cile)

L’insulto (Libano)

Loveless (Russia)

Corpo e Anima (Ungheria)

The Square (Svezia)

Miglior Attrice Non Protagonista

Mary J. Blige – Mudbound

Allison Janney – I, Tonya

Lesley Manville – Il filo nascosto (Phantom Thread)

Laurie Metcalf – Lady Bird

Octavia Spencer – La forma dell’acqua (The Shape of Water)

Miglior cortometraggio d’animazione

Dear Basketball – Glen Keane e Kobe Bryant

Garden Party – Victor Caire e Gabriel Grapperon

Lou – Dave Mullins e Dana Murray

Negative Space – Max Porter e Ru Kuwahata

Revolting Rhymes – Jakob Schuh e Jan Lachauer

Miglior film d’animazione

The Boss Baby – Tom McGrath e Ramsey Naito

Coco – Lee Unkrich e Darla K. Anderson

Ferdinand – Carlos Saldanha

Loving Vincent – Darota Kabiela, Hugh Welchman e Ivan Mactaggart

The Breadwinner – Nora Twomey e Anthony Leo

Migliori effetti speciali

Blade Runner 2049 – John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert e Richard R. Hoover

Guardiani della Galassia Vol.2 – Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner e Dan Sudick

Star Wars : Gli Ultimi Jedi – Ben Morris, Mike Mulholland, Neal Scanlan e Chris Corbould

The War, Il Pianeta delle Scimmie – Joe Letteri, Daniel Barrett, Dan Lemmon e Joel Whist

Miglior montaggio

Baby Driver – Paul Machliss e Jonathan Amos

Dunkirk – Lee Smith

I, Tonya – Tatiana S. Riegel

La forma dell’acqua (The shape of water) – Sidney Wolinsky

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri – Jon Gregory

Miglior cortometraggio documentario

Edith + Eddie – Laura Checkoway e Thomas Lee Wright

Heaven is a traffic Jam on the 405 – Frank Stiefel

Heroin(e) – Elaine McMillion Sheldon e Kerrin Sheldon

Knife Skills – Thomas Lennon

Traffic stop – Kate Davis e David Heilbroner

Miglior cortometraggio

DeKalb Elementary – Reed Van Dyk

The Eleven O’Clock – Derin Seale e Josh Lawson

My Nephew Emmett – Kevin Wilson, Jr.

The Silent Child – Chris Overton e Rachel Shenton

Watu Wote/All of us – Katja Benrath e Tobias Rosen

Miglior sceneggiatura non originale

Chiamami col tuo nome (Call me by your name) – James Ivory

Logan – Scott Frank & James Mangold e Michael Green

The Disaster Artist – Scott Neustadter & Michael H. Weber

Molly’s Game – Aaron Sorkin

Mudbound – Virgil Williams e Dee Rees

Miglior sceneggiatura originale

The Big Sick – Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani

Scappa – Get out – Jordan Peele

Lady Bird – Greta Gerwig

La forma dell’acqua (The shape of water) – Guillermo del Toro & Vanessa Taylor

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri – Martin McDonagh

Miglior fotografia

Blade Runner 2049 – Roger A. Deakins

L’Ora più buia (Darkest Hour) – Bruno Delbonnel

La forma dell’acqua (The shape of water) – Dan Laustsen

Dunkirk – Hoyte van Hoytema

Mudbound – Rachel Morrison

Miglior colonna sonora originale

Dunkirk – Hans Zimmer

Il filo nascosto (Phantom Thread) – Jonny Greenwood

La forma dell’acqua (The shape of water) – Alexandre Desplat

Star Wars: Gli ultimi Jedi – John Williams

Tre manifesti a Ebbing, Missouri – Carter Burwell

Miglior canzone originale

“Mighty River”, Mudbound

“Mystery of Love”, Chiamami col tuo nome (Call me by your name)

“Remember me”, Coco

“Stand Up for Something”, Marshall

“This is me”, The Greatest Showman

Miglior Regia

Dunkirk – Christopher Nolan

Scappa – Get Out – Jordan Peele

Lady bird – Greta Gerwin

Il filo nascosto (Phantom Thread) – Paul Thomas Anderson

La forma dell’acqua (The Shape of Water) – Guillermo del Toro

Miglior Attore Protagonista

Timothée Chalamet – Chiamami col tuo nome (Call me by your name)

Daniel Day-Lewis – Il filo nascosto (Phantom Thread)

Daniel Kaluuya – Get Out – Scappa

Gary Oldman – L’Ora più buia (Darkest Hour)

Denzel Washington – Roman J. Israel, Esq.

Miglior Attrice Protagonista

Sally Hawkins – La forma dell’acqua (The Shape of Water)

Frances McDormand – Tre Manifesti a Ebbing, Missouri

Margot Robbie – I, Tonya

Saoirse Ronan – Lady Bird

Meryl Streep – The Post

Miglior Film

Chiamami col tuo nome

L’ora più buia (Darkest Hour)

Dunkirk

Scappa – Get out

Lady Bird

Il filo nascosto

The Post

La forma dell’acqua (The Shape of Water)

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri