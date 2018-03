Nelle Pieghe del Tempo con Oprah Winfrey e Reese Witherspoon

ROMA – La Disney è quel fantastico mondo in cui grandi e piccini sognano ad occhi aperti. L’immaginazione del pubblico, questa volta, vola Nelle Pieghe del Tempo.

La pellicola – diretta dalla candidata agli Oscar Ava DuVernay e scritta dal premio Oscar Jennifer Lee – è ispirata all’omonimo romanzo di Madeleine L’Engle e uscirà nei cinema italiani il 29 marzo.

Il live action Disney racconta di Meg Murry, una classica studentessa delle medie con problemi di autostima che cerca disperatamente di integrarsi. Figlia di due fisici di fama mondiale, è intelligente e incredibilmente dotata, proprio come suo fratello minore Charles Wallace, ma deve ancora rendersene conto.

A peggiorare la situazione interviene la sconcertante scomparsa del padre, il signor Murry, evento che tormenta Meg e che ha lasciato sua madre con il cuore a pezzi.

Charles Wallace riesce però a mettere in contatto Meg e il suo compagno di classe Calvin con tre guide che hanno viaggiato fino alla Terra per aiutare i ragazzi nella ricerca del padre.

Tutti insieme si imbarcano in una formidabile impresa attraverso il tempo e lo spazio, catapultati in mondi oltre i confini della loro immaginazione, dove dovranno affrontare un potente male. Per poter tornare sulla Terra, Meg sarà costretta a guardare a fondo dentro se stessa e ad accettare i suoi difetti per raccogliere la forza necessaria a sconfiggere l’oscurità che avvolge lei e i suoi amici.

Nelle Pieghe del Tempo regala a grandi e piccini un importante insegnamento: imparare ad accettarsi. Cosa fare delle critiche, dei pregiudizi e degli sguardi indiscreti? Aprire la pattumiera e buttarle. Proprio come fa Meg.

Non è il solito film Disney. La narrazione non è supportata da una grafica sensazionale. Gli scenari fantastici infatti risultano finti e per niente accattivanti.

Nel cast: Chris Pine, Reese Witherspoon, Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña, Zach Galifianakis, Bellamy Young, Mindy Kaling, Levi Miller, Oprah Winfrey, André Holland, Daniel MacPherson, Storm Reed e Will McCormack.

VOTO 2/5

Nelle Pieghe del Tempo, il trailer



Nelle Pieghe del Tempo, la clip ‘Signora Cos’è’