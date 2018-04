ROMA – Su Instagram, cani e gattini dolci lasciano spazio anche a cyborg. Stiamo parlando di Lil Miquela, un’influencer brasiliana di 19 anni.

Modella e pop star, il suo profilo social vanta circa 900mila seguaci. Oltre a migliaia di selfie, la sua pagina Instagram mostra tantissime foto con amici, modelli e altre pop star. Ma… lei non è reale. Miquela infatti è un cyborg creato da non si sa chi né per quale motivo. Ciò che sembra certo però è che questa idea sia piaciuta molto.

Alcuni sono rimasti senza parole nel sapere la realtà sulla loro beniamina. Ad altri, invece, è sembrato non importare. I commenti su quanto sia bella, su come si vesta bene e su come le stiano bene i capelli continuano ad animare i suoi post.

All’improvviso, il confine tra realtà e finzione sembra diventare sempre più sfocato. Ci troviamo forse di fronte ad una nuova era? Nonostante si tratti di un fake però sembra che Miquela usi i suoi profili social per giuste cause. L’avatar infatti è una grande sostenitrice dei diritti LGBT.

Fonte metro.co.uk