ROMA – Dall’uscita nei cinema di Avengers: Infinity War, Star Lord e Thor sono al centro di accese discussioni tra i fan della saga. Il motivo? Le scelte – definite sbagliate – che hanno preso nel corso del film, nell’affrontare Thanos.

Pericolo spoiler!

Il primo non ha saputo controllare la sua rabbia nel corso dello scontro su Titano, sbagliando assolutamente le tempistiche con la sua sfuriata nei confronti del villain. Il secondo, nel corso della battaglia finale a Wakanda, ha scelto di colpire il nemico al petto con la sua nuova arma Stormbreaker. Un colpo evidentemente non fatale visto che Thanos è riuscito a vincere e lo rivedremo nel prossimo film di Avengers. D’altronde lo stesso cattivo avverte Thor dicendogli che avrebbe dovuto agire diversamente: “Avresti dovuto mirare alla testa”. Perché non l’ha fatto, sapendo che in quel modo avrebbe potuto sconfiggere definitivamente Thanos?

A spiegare le motivazioni del supereroe e – prima ancora di Star Lord – ci ha pensato Joe Russo, in un’intervista rilasciata a comicbook.com. Thor ha fallito perché voleva che la sua vendetta fosse lenta, voleva rinfacciare a Thanos la promessa di morte che gli aveva fatto a inizio film.

“Ha scelto di puntare al petto anziché alla testa, perché voleva dire a Thanos che aveva avuto la sua vendetta – ha spiegato il regista -. Se avesse optato per un colpo fatale, lo schiocco non avrebbe avuto luogo”.

In generale, secondo Russo è tutta una questione di prospettiva: “dovremmo cercare di vedere ogni scelta attraverso gli occhi della persona che l’ha fatta”. Poi, a dir la verità, se Star Lord o Thor avessero ucciso Thanos quando ne avevano la possibilità non avremmo avuto un quarto film sugli Avenger su cui giace ancora il mistero. L’unica cosa certa è che, secondo quanto rivelato dai fratelli Russo, “Avengers 4 esplorerà un territorio abbastanza nuovo e non avrà chissà quanti legami con i fumetti”. Sicuramente “alzerà la posta in gioco e scuoterà l’universo cinematografico Marvel”.