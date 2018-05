ROMA – Al Festival di Cannes è tempo di masterclass.

Una delle più attese è stata quella con Christopher Nolan, che ha presentato in anteprima, nella sezione Cannes Classic, la versione restaurata in 70 millimetri di 2001: Odissea nello spazio. La proiezione del capolavoro di Stanley Kubrick è stata un’occasione per celebrare il cinquantesimo anniversario del film.

Distribuito dalla Warner Bros., la pellicola tornerà al cinema il 4 e il 5 giugno.