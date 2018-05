ROMA – La coppia più bella di Hollywood è tornata a splendere su un nuovo red carpet: quello di Deadpool 2. Sono Ryan Reynolds e Blake Lively che hanno catturato tutti i flash alla première newyorkese del film. Elegantissimi e complici, Ryan e Blake sono apparsi di nuovo insieme dopo le voci di una presunta crisi che avrebbero vissuto. Niente di più falso, dato che la loro separazione social era solo una trovata pubblicitaria per il nuovo film di Blake.

L’attrice si è presentata con una tuta nera ricoperta di glitter, con una fascia rosso scuro sulla vita. Mai colore fu più adatto per essere in tono con i colori di Deadpool. A completare l’outfit sandali Louboutine e lunghi orecchini dello stesso colore dell’abito. L’interprete di Wade Wilson ha, invece, optato per un completo grigio e un gilet rosa.

Deadpool 2 è al cinema da oggi.

Sinossi

Dopo essere sopravvissuto ad un attacco di bovini quasi fatale, Wade Wilson lotta per realizzare il suo sogno di diventare il barista più cool di Mayberry e allo stesso tempo imparare a gestire il suo perso senso del gusto.