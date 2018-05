Uomini e Donne: la scelta di Sara Affi Fella e la figuraccia di Nilufar Addati

ROMA – Se da un lato il pubblico e la redazione di Uomini e Donne gioiscono per Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, dall’altro sono rimasti delusi dalla scorrettezza della tronista Nilufar Addati, che qualche giorno fa ha scelto Giordano Mazzocchi.

Cosa ha combinato Nilufar Addati?

A pochi giorni dalla scelta, Nilufar Addati è stata travolta da una tempesta di accuse dagli utenti del web. Perché? Il suo ex corteggiatore e, a quanto pare, ex fiamma, Stefano Guglielmini ha pubblicato sul suo profilo Instagram le prove del loro accordo: all’oscuro di Maria De Filippi e della redazione (e per questa volta la frase “la redazione lo sa“, come giustificazione a ogni problema, non vale) la tronista e il ristoratore si stavano frequentando al di fuori del programma durante il trono di Nilufar. La storia tra i due però non ha avuto un lieto fine. Stefano infatti non ha resistito fino al giorno della scelta e ha deciso di interrompere la storia con la giovane partenopea e il suo percorso a Uomini e Donne.

Stefano però, nonostante la sua scelta di uscire dal programma senza Nilufar, ha reso pubblico il loro accordo creando un caos mediatico che non ha lasciato via di scampo alla tronista e, in particolar modo, a Giordano.

Nilufar a seguito della bufera ha deciso di presentarsi in puntata sotto il giudizio di tutti: opinionisti, pubblico, redazione e Maria De Filippi. La tronista, in lacrime e attaccata al braccio di Giordano, ha chiesto scusa a tutti, senza giustificarsi per l’accaduto. Il commento unanime di tutti è stato solo uno: “Proprio perché consideri la redazione la tua famiglia, non dovevi tradirla e avresti dovuto confessare tutto mesi fa. Adesso non ha senso scusarsi”.

P.S Con la scelta di Sara, Queen Mary ha superato il 20% di share (anche senza i fratelli Rodriguez).