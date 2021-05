VIDEO| Mourinho alla Roma secondo gli Autogol

Al di là delle dichiarazioni ufficiali, come avrà reagito Massimo Moratti alla notizia del rientro in Italia del tanto amato Josè Mourinho? L’ex presidente dell’Inter si è detto sicuri dei grandi risultati della Roma con lo Special One. La mente, però, sarà tornata indietro agli anni del Triplete? Gli autogol hanno provato a dare una intepretazione tutta da ridere…