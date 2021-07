Tg Diregiovani – Edizione del 20 luglio

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– TOKYO 2020. EGONU SCELTA COME PORTABANDIERA OLIMPICA

Paola Egonu sfilerà con la bandiera olimpica nella cerimonia di apertura di Tokyo 2020. La pallavolista dell’Italia Team, su indicazione del Coni, è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di altri Paesi, come portabandiera del vessillo a cinque cerchi nell’inaugurazione dei Giochi giapponesi in programma allo stadio Olimpico venerdì 23 luglio. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, appena atterrato a Tokyo, ha chiamato la 22enne azzurra per informarla della scelta. Egonu è scoppiata a piangere e ha commentato: “Sono molto onorata per l’incarico che mi èstato dato. Sfilerò per ogni atleta di questo pianeta”;

– MANESKIN ‘BOCCIATI’ DALLA CRITICA AMERICANA MA RIMANGONO I PIÙ ASCOLTATI

Nonostante il successo mondiale e l’apprezzamento da parte del pubblico c’è chi, i Maneskin, ha preferito stroncarli senza mezzi termini. A farlo è stato Chris Deville che sul sito americano ‘Stereogum’, ha sminuito la band romana riducendola ad un “gruppo di liceali” e definendo la cover ‘Beggin’ “atroce”. Se da una parte il New York Times li aveva ‘celebrati’ ecco dunque l’altra parte della medaglia. Certo è che il ruolo di critico, Deville lo ha ricoperto in pieno, perché le sue parole non lasciano alcun dubbio: “Il loro suono è vecchio e obsoleto e la cover di ‘Beggin’ è atroce. Se questa è ,roba che deve prendere piede qui, è meglio che il rock sia morto”, ha detto;

– ALESSANDRA AMOROSO ANNUNCIA ‘TUTTO ACCADE A SAN SIRO’

Alessandra Amoroso festeggia il concerto numero 200 della sua carriera con ‘Tutto accade a San Siro’, un grande evento live che il 13 luglio 2022 la vedrà debuttare con uno show tutto suo allo stadio milanese. A distanza di tre anni dal suo ultimo tour, la cantante tornerà a riabbracciare il suo pubblico per celebrare 12 anni della sua carriera e presentare dal vivo il nuovo disco di inediti ‘Tutto Accade’, in uscita il prossimo autunno. I biglietti sono disponibili online su TicketOne e su Vivaticket e dal 26 luglio nei punti vendita abituali;

– ‘BATTITI LIVE’, QUESTA SERA LA SECONDA PUNTATA

Si rinnova l’appuntamento con la musica di Italia 1. Torna questa sera Battiti Live, l’evento televisivo dell’estate promosso da Radio Norba e presentato da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Tra i cantanti che si esibiranno sul palco del Castello Aragonese di Otranto Irama, Shade, Fred De Palma, Gaia, Fedez e Orietta Berti. Non mancheranno le esibizioni on the road, di cui saranno protagonisti Malika Ayane, da Martina Franca, i Pinguini Tattici Nucleari da Gravina in Puglia e Shiva da Vieste;

– ‘CAN YAMAN MANIA’, ARRIVA IL PROFUMO DELLA PASSIONE FIRMATO DALL’ATTORE TURCO

Certo non sarà come averlo al proprio fianco ma almeno sarà possibile sentirne il profumo. Archiviati i gossip degli ultimi tempi sulla vacanza in Turchia con la fidanzata Diletta Leotta, Can Yaman torna tra gli argomenti del giorno per ‘questioni’ strettamente lavorative. Dopo aver alimentato l’attesa attraverso i social, l’attore ha lanciato il suo profumo. La nuova fragranza si chiama Can Yaman MANIA ed è presentata sul sito canyaman.it . “Un’idea intensa, sfuggente, fragorosa. Uno sguardo fugace, vivo, sensuale”. Così viene presentato il nuovo profumo. Tutti coloro che lo preordineranno riceveranno ‘Can Yaman Mania’ dal 15 settembre e per chi vorrà acquistarne due la spedizione sarà gratuita, o meglio, “offerta da Yaman”. La fragranza, disponibile per ora solo in Italia, sostiene anche l’associazione Can Yaman for Children.