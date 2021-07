Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi in attesa del terzo figlio

Si sono sposati subito dopo la vittoria dell’Italia a Euro 2020, e oggi festeggiano un altro lieto evento. Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi diventeranno genitori per la terza volta.

In un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, la ex gieffina e l’attaccante della Juventus hanno raccontato qualche aneddoto sulla loro relazione, un rapporto lungo 7 anni, dal quale sono nate le due figlie, Deva (2019) e Lena (2021). E presto la famiglia si allargherà.

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi, dopo le nozze un terzo figlio

Veronica ha raccontato di aver ricevuto la proposta di matrimonio già due anni fa da Bernardeschi, ma sentiva che ancora non erano pronti per il grande passo. Anzi, di lì a breve si sarebbero anche presi un periodo di pausa. “Non é stato facile”, ha spiegato Federico. “Siamo stati separati un anno, ma senza perderci mai. Abbiamo abbattuto le paure e siamo diventati prima genitori e oggi marito e moglie”.

La loro storia inizia 7 anni fa, quando un amico comune li ha fatti incontrare. Veronica era restia a lasciarsi andare, ma Federico non ha mollato la presa. “Sono uno spirito libero, per la prima volta ho avuto paura. Ma lui non ha mollato”.

L’intervista, disponibile nel numero di “Chi” di questa settimana, si conclude con l’annuncio a sorpresa di un terzo figlio in arrivo.