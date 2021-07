Giusy Ferreri torna live. Stasera al via il nuovo tour

Anche per Giusy Ferreri ripartono i live. Dopo il grande successo di “Shimmy Shimmy” l’artista parte in tour da questa sera per portare la sua musica in giro per l’Italia. Il ‘Giusy Ferreri Live 2021’ partirà da Vigevano per poi toccare altre città. Ad accompagnarla sul palco ci sarà una band dal vivo, composta da Andrea Polidori (batteria), Will Medini (pianoforte e synth), Fabrizio Bicio Leo (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).

Dal vivo, Giusy Ferreri riproporrà al pubblico i brani più amati del suo repertorio come “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Il Mare Immenso”, “Ti Porto A Cena Con Me”, “Roma-Bangkok”, “Partiti Adesso”, con una scaletta che include i suoi brani più conosciuti e quelli più introspettivi passando dalle sonorità pop al rock e alle Summer hit estive.

Le tappe del ‘Giusy Ferreri Live 2021’

Queste le date ad ora confermate, prodotte e organizzate da Friends & Partners:

24 luglio – Castello Sforzesco di Vigevano (PV)

27 luglio – Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli (PI)

29 luglio – all’interno di Lazzaretto On Stage a Bergamo

30 luglio – all’interno della Notte Rosa – Misano Adriatico (RN) (ingresso gratuito con prenotazione)

31 luglio – Corso Trento a Ladispoli (RM) (ingresso gratuito con prenotazione)

6 agosto – Piazza Vittorio Veneto di Sammichele di Bari (BA)

9 agosto – Porto Turistico di Procida (NA)

16 agosto – Lungomare di Strongoli (KR)

28 agosto – Foro Festival Piazza Italia di Carmagnola (TO)

I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e su www.friendsandpartners.it. Attualmente Giusy Ferreri è in radio e in digitale con “Shimmy Shimmy” (certificato Disco d’Oro), il brano di Takagi & Ketra , terza collaborazione dopo “Amore e Capoeira” (2018, quintuplo Platino) e “Jambo” (2019, quadruplo Platino).

‘Shimmy Shimmy’, il video