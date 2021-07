Ai Maneskin la Lupa capitolina. A consegnarla sarà la sindaca Raggi

Martedì prossimo 27 luglio la sindaca di Roma, Virginia Raggi consegnerà ai Maneskin la Lupa capitolina, il riconoscimento che Roma Capitale tributa a personaggi illustri e artisti particolarmente meritevoli.

La cerimonia in onore dei quattro membri della rock band romana, vincitori di Sanremo e dell’Eurovision, si terrà alle 11 in aula Giulio Cesare, sede istituzionale dell’Assemblea capitolina. Poco prima, verso le 10.45, Raggi e i Maneskin – il cui arrivo in Campidoglio è previsto per le 10 – si affacceranno insieme dal celebre balconcino del sindaco con vista sui Fori Imperiali per le foto di rito.