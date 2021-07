Francesco Totti in vacanza a Ventotene, è lui la star dell’isola

Al grido di “C’è solo un capitano” Francesco Totti ieri è stato il protagonista della serata di Ventotene. L’ex giocatore della As Roma, in vacanza sull’isola, ieri sera è arrivato nella cittadina con moglie e amici al seguito. Subito riconosciuto dalla folla, Totti ha salutato i presenti soprattutto bambini e ragazzi, affacciati nell’auto che lo accompagnava, speranzosi di incrociare anche per poco lo sguardo del loro idolo.

A documentare l’affetto dei presenti per il marito non poteva mancare la moglie Ilary Blasi, che ha pubblicato il video nelle sue storie

Per Francesco Totti bagno di folla a Ventotene: il video