“Beggin” dei Måneskin è la seconda canzone più ascoltata al mondo nell’estate 2021

Fan in delirio ai loro concerti in ogni città che li ospita e i brani che scalano le classifiche internazionali. I Måneskin non hanno più confini e ormai la collezione di riconoscimenti è più che folta. L’ultimo, in ordine cronologico, è quello che arriva da Spotify. Nella classifica dei brani più ascoltati nel mondo nell’estate 2021 (tra il 29

maggio e il 22 agosto 2021) la loro “Beggin” si posiziona alla numero 2, subito dietro “Good 4 you” di Olivia Rodrigo. Il gruppo si piazza anche alla numero 12 con “I wanna be your slave”.

Ecco la classifica completa

1. “good 4 u” by Olivia Rodrigo

2. “Beggin’” by Måneskin

3. “Todo De Ti” by Rauw Alejandro

4. “MONTERO (Call Me By Your Name)” by Lil Nas X

5. “Kiss Me More” by Doja Cat, SZA

6. “STAY” by The Kid LAROI, Justin Bieber

7. “Yonaguni” by Bad Bunny

8. “Bad Habits” by Ed Sheeran

9. “Butter” by BTS

10. “Levitating” by Dua Lipa, DaBaby

11. “deja vu” by Olivia Rodrigo

12. “I WANNA BE YOUR SLAVE” by Måneskin

13. “Peaches” by Justin Bieber, Daniel Caesar, Giveon

14. “traitor” by Olivia Rodrigo

15. “Qué Más Pues?” by J Balvin, Maria Becerra

16. “Save Your Tears (Remix)” by The Weeknd, Ariana Grande

17. “drivers licence” by Olivia Rodrigo

18. “happier” by Olivia Rodrigo

19. “Leave The Door Open” by Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

20. “Astronaut In The Ocean” by Masked Wolf