Super Carlotta Gilli: oro e record del mondo. Medagliere a quota 34 per l’Italia

Carlotta Gilli è medaglia d’oro con record del mondo in 2’21″44 nei 200 misti SM13 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Con questo altro successi, il medagliere dell’Italia alle Paralimpiadi sale a quota 34: 10 ori, 11 argenti, 13 bronzi.

“DISTRUTTA MA CONTENTISSIMA”

“Per fortuna è stata l’ultima gara perché son distrutta, ma oggi mi sono detta che dovevo cercare di recuperare tutte le energie per poi svuotare il serbatoio. Sono contentissima, è proprio quello che volevo fare: ora vedremo con il mio allenatore se c’è stato qualcosa che non è andato, ma io non potevo chiedere di più. Volevo tanto questo record del mondo– ha detto ai microfoni di Raisport- ho dato tutto. Quando inizierò a realizzare quello che ho fatto qui a Tokyo spero di essere già tornata a casa, perché penso che mi arriverà una botta che non mi alzerò dal letto per una settimana. Ma pagherei per rivivere tutto da capo”.

LA STORIA DI CARLOTTA GILLI

Carlotta Gilli, medaglia d’oro nei 200 misti SM13 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, è nata a Torino il 13 gennaio 2001 e vive a Moncalieri. Affetta dalla malattia di Stargardt, una retinopatia degenerativa su base genetica a trasmissione autosomica recessiva, è tesserata per la Rari Nantes Torino e per le Fiamme oro. E’ soprannonominata WonderGilli. Ha iniziato a partecipare a gare del settore ‘Propaganda’ nel 2009 per poi passare all’agonismo nello stesso anno raggiungendo, sotto la guida dell’allenatrice Sandra Corsa, il podio nella maggior parte delle volte. La ‘stagione d’oro‘ Fin è certamente quella 2014-2015, in cui vince 6 medaglie ai Campionati Italiani giovanili e nella categoria Ragazzi. Gilli nel 2017 gareggia anche ai Campionati Italiani Assoluti Primaverili di salvamento. Nello stesso anno avviene l’esordio nell’universo paralimpico nella classe S13 (ipovedenti). All’esordio ai Giochi Paralimpici, nel ricco palmares di medaglie internazionali e record di Gilli ci sono l’oro nei 50 stile ai Mondiali di Città del Messico, cui seguono nella stessa rassegna iridata anche i titoli nei 100 stile, nei 100 dorso, nei 100 farfalla, nei 200 misti, l’argento nei 400 stile. Ai Mondiali di Londra del 2019 oro nei 50 stile libero, nei 100 stile libero, nei 100 dorso, nei 200 misti, argento nei 100 farfalla e bronzo nei 400 stile libero.