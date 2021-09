VIDEO| Ti regalo una canzone: la sorpresa di Fedez a Chiara Ferragni

È iniziato tutto con una canzone e la musica continua a fare da filo conduttore della storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper ha citato l’attuale compagna in “Vorrei ma non posto” (“Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vouitton”), ha dedicato una canzone al primogenito Leone (“Prima di ogni cosa”) e ora ha scritto un inedito per celebrare il terzo anniversario di matrimonio.

Un brano realizzato ad hoc. È questa la sorpresa preparata per Chiara e “consegnata” nel bel mezzo del lago di Como. Su una piattaforma galleggiante, il 31enne ha così cantato l’inedito, accompagnato da un paio di musicisti tra i quali Alessandro Martire. E chissà che il pezzo non finisca sul prossimo album del rapper.

“Giuro mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita. E litigare con te è meglio del cinema”, questa la porzione di testo che sentiamo dal video pubblicato dall’imprenditrice digitale, ancora incredula per il regalo. Nessun gioiello o oggetto materiale, solo una canzone che vale più di qualsiasi altra cosa.

Dopo la sorpresa, la coppia è poi rimasta in riva al lago per una cena romantica, in pieno stile Fedez che in giornata aveva scritto un messaggio sui social che ha fatto commuovere la moglie:

“5 anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati. Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria. Ti amo”.

Insomma, le liti di cui tanto si è parlato nel giorno dell’anniversario non devono destare sospetti. Chiara e Fedez sono più uniti che mai.