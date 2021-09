VIDEO| Ecco i giovani coraggiosi che vogliono riprendersi Roma

Quali sono le proposte, le idee e le soluzioni dei giovani che si candidano in politica?

C’è una nuova generazione che vuole riprendersi voce e spazi nella capitale.

Abbiamo incontrato quattro di loro, ognuno appartenente ad un diverso schieramento, per conoscere da vicino priorità, obiettivi e visioni.

L’INTERVISTA A JACOPO COLALONGO

Ventenne, studente in giurisprudenza e animatore di un’associazione culturale che ha come obiettivo quello di combattere il disagio giovanile: Jacopo Colalongo è candidato all’assemblea capitolina per la Lista civica Virginia Raggi.

JACOPO COLALONGO E IL SUO IMPEGNO PER LE POLITICHE GIOVANILI

Alla prima esperienza in politica, Jacopo è entrato in contatto con le istituzioni facendo cittadinanza attiva. Tra le sue priorità ci sono: