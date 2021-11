Fan entusiasti per ‘All too well’: lo short movie di Taylor Swift conquista i social

In sole 24 ore ‘All too well’ conferma le aspettative dei fan di Taylor Swift. Lo short movie diretto dall’artista, uscito ieri in contemporanea con il nuovo album “Red (Taylor’s Version)”, ha letteralmente conquistato il pubblico finendo dritto nei trend e quarto nelle tendenze di Youtube.

Sadie Sink e Dylan O’Brien protagonisti

Il cortometraggio nasce da una delle canzoni più amate della cantante e vede come protagonisti gli attori Sadie Sink di Stranger Things e Dylan O’Brien di Teen Wolf. ‘All too well’, traccia numero 5 dell’album ‘Red’, è il filo conduttore della storia: il racconto di una dolorosa fine di un amore (molto probabilmente quella che la star ha avuto con Jake Gyllenhaal).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift)

ho il cuore a mille pezzi #AllTooWellTheShortFilm pic.twitter.com/iTS6Oz9aqG — cåmi 🕷ceo of mcu I ⊃∪∩⪽ (@appointedluke) November 13, 2021

Dylan vabbè ogni volta riesce sempre a superarsi io non so nemmeno più cosa dire riguardo la sua evidente incredibile bravura che riesce a farmi innamorare ogni volta di più#AllTooWellTheShortFilm pic.twitter.com/IZvSaD8Ffr — jess♧ ~ Christmas time ☆ (@mAgn3toWasRight) November 13, 2021