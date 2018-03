Taylor Swift sola e malinconica nel video di Delicate

ROMA – Sola e malinconica. Vittima della fama e del successo proprio come Britney Spears nel video di Lucky. È così che Taylor Swift si mostra nel video di Delicate, il nuovo singolo estratto dall’album dei record Reputation. La cantante, premiata come donna dell’anno agli iHeart Radio Music Awards, l’ha presentato proprio durante la premiazione che si è svolta la scorsa notte a Los Angeles. Un regalo ai fan per farsi perdonare l’assenza all’evento musicale.

Nel video di Delicate, la Swift affronta tutti gli impegni derivanti dall’essere famosa. Interviste, foto e saluti. Un mondo patinato che finisce per condurre nella solitudine. Tutti ti conoscono ma non realmente. Per questo la cantante diventa, a un certo punto, invisibile. Nessuno riesce a vederla. Il che, forse, è un bene. Nell’assenza Taylor trova una valvola di sfogo, danzando ovunque le capiti: la hall di un albergo, in metro, sotto la pioggia. Senza occhi addosso, l’interprete di End Game è libera. Libera di essere se stessa perché “la vecchia Taylor è morta!”.