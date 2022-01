Britney Spears nuda su Instagram: gli scatti per celebrare la nuova libertà

È una donna nuova e libera, soprattutto. Britney Spears si gode la vita lontana dall’incubo della conservatorship e lo fa con un rinnovato spirito. La popstar manifesta la sua gioia su Instagram e pubblica nuovi scatti senza veli. Completamente nuda, a parte un paio di calze, e tre emoji a coprire le parti intime. “Energia da donna libera, mai sentita così prima”, scrive l’artista che, per 13 anni, è stata sotto la tutela legale del padre Jamie. Lasso di tempo in cui anche le cose più semplici le sono state vietate: dal fare shopping a guidare la propria macchina. Alla fine dello scorso anno, un giudice ha revocato ogni misura di controllo rendendo Britney finalmente libera.

Oggi, anche pubblicare due foto senza veli ha un altro sapore e i fan apprezzano. Quasi 2 milioni i like arrivati ai selfie della principessa del pop. Tra questi non c’è quello della sorella Jamie Lynn Spears.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears)

È ormai faida aperta con la famiglia Spears e con la sorella Jamie Lynn

Britney, negli ultimi giorni, ha tolto il follow alla sorella minore. Da tempo la neo 40enne sostiene di non aver sentito la vicinanza della famiglia nella sua battaglia contro il padre padrone. A pesare il mancato appoggio della sorella, da sempre spalla e ora distante più che mai.

Tra un’udienza di tribunale e l’altra, l’ex star di Nickelodeon ha sempre taciuto sul tema conservatorship, salvo poi commentare su Instagram con una storia dedicata alla cantante. “Da quando sono nata, ho solo adorato e supportato mia sorella- scriveva Jamie- è la mia sorella maggiore, prima di tutte queste ca∗∗∗te. Non mi interessa se vuole scappare in una foresta e avere milioni di bambini in mezzo al niente. Questa situazione non mi tocca perché sono solo una sorella preoccupata della sua felicità”.

Un messaggio che Britney evidentemente non condivide. Più volte la Spears ha ricordato come la sua famiglia abbia “ucciso ogni sogno”, musicale e personale. Nella sua rinascita, l’interprete di “Toxic” lascia fuori tutti, senza possibilità di perdono.

L’emozione al ristorante

Un matrimonio in vista e due figli, ormai quasi adolescenti, Britney torna a vivere e anche una semplice cena al ristorante sembra un grande traguardo. In un altro post su Instagram, l’artista racconta la sua prima volta in 13 anni davanti un tavolo che non sia quello di casa sua. Un’occasione che l’ha commossa talmente tanto da scoppiare in lacrime. E questo, per Britney, è solo l’inizio della sua nuova vita.