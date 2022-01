I Ferragnez in crisi? Il rumor rimbalza sui social ma Fedez tranquillizza i fan

Condividere quasi tutta la propria vita sui social spesso può avere delle ricadute più o meno gravi. Lo sanno bene Chiara Ferragni e Fedez, la cui presunta crisi di coppia è finita direttamente nei trend di Twitter. L’hashtag #ferragnez si è fatto strada tra le tendenze, quando il rumor sulla loro rottura ha cominciato a girare con tanto di prove: Fedez è apparso senza fede e per un giorno il rapper e l’influencer non si sono scambiati like sui post.

E’ bastato questo a mandare in tilt i fan, che hanno riempito di commenti il social come se dalla stabilità della coppia dipendesse anche la loro esistenza.

Cari #ferragnez non facciamo scherzi perché l’Italia è una repubblica democratica fondata sul vostro matrimonio pic.twitter.com/Bj3lZ4zs3N — 🌻Lea🌻 (@_lea_y_) January 11, 2022

chiara e federico per favore potete palesarvi in qualche modo dicendo che è tutto fake perché io non l’accetto questa cosa, sia chiaro. #ferragnez pic.twitter.com/lMF1kUPiuM — chiamatemimaestra (@chiamatemimaes1) January 11, 2022

Va bene essere fan ma come dire, a tutto c’è un limite. Da bravo conoscitore dei social qual è, a ristabilire la calma tra i sostenitori dei Ferragnez ci ha pensato Fedez pubblicando una storia con le sue mani e quelle della moglie intrecciate con tanto di cuore