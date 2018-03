Salve..

Vi seguo sempre e vi scrivo spesso.. Questa volta mi rivolgo a voi per capire un qualcosa di diabolico che é successo.. Dopo una storia di 5 anni e mezzo, il 10 agosto ho lasciato il mio ragazzo perché ho scoperto che aveva un profilo falso su Facebook. Sono arrivata a scoprire ciò dal suo telefono, dato che avevo dei dubbi su di lui. È sempre stata una persona corretta, sensibile e serio. Uno di quei bravi ragazzi mai fidanzati prima, di buona famiglia. Infatti per lui sono stata la sua prima ragazza ed eravamo entrambi vergini. Ho sempre sbagliato io tra i 2, per la prima volta lo vidi piangere quando il primo anno che eravamo insieme gli dissi che non sapevo quello che provavo per lui.. Abbiamo superato diverse piccole crisi ma eravamo sempre insieme ed uniti. Poi da un anno le cose non andavano molto bene. Iniziavo a vedere che era un pò freddo ed io ci tenevo sempre di più a lui e con la mia caparbietà gli sono stata vicina quando lui era un pò confuso. Io studio fuori paese ma anche da lontana riuscivo a sentire la sua presenza, ma anche i suoi distacchi a poco a poco sentivo la sua lontananza fisica e mentale, e mi diceva sempre che voleva stare con me e che mi amava qualora volessi che ci lasciassimo. Poi scoprii che aveva installato whatsapp non avendomi detto nulla e si auto cancellò nel momento in cui io ero ritornata a casa, l’ho scoperto, ed è per questo che la sera prima si cancellò. Lo costrinsi ad aprire quell’applicazione, ma niente..vinse lui.. Se avessi aperto whatsapp quella volta, sarebbe stato meglio.. Avevo sempre più dubbi, al che il 10 agosto, avendo,il suo telefono in borsa, e approfittando di essere sola per un momento, l’ho spiato e trovando un numero sospetto, scoprii tutto tramite quel numero, chiamandolo.. Lui dice che ha avuto un periodo buio, una doppia personalità, ma alla mia domanda, se non mi avesse amata o se fosse non fosse normale dopo tutto questo, lui risponde che mi ha amato e che mi ama, ma che non ci ha mai pensato a quello che stava facendo e che avesse due personalità.. Com’è possibile aver fatto tutto questo senza alcuna pietà, da novembre 2013 fino al giorno prima che lo scoprissi? Cosa potrà mai dire in psicologia tutto ciò? 🙁 c è da dire che quello non era l unico numero di telefono che aveva in rubrica.. Nessuno conosceva il suo vero cognome,ma unicamente quello falso.. Mi ha detto che non ha mai incontrato nessuna e che lo faceva giusto per perdere tempo.. Ora provo una delusione enorme ed anche se lui continua cercarmi dicendomi che bisogna guardare il futuro, a me basta solamente guardarlo negli occhi e vedere che non lo riconosco più. La cosa che mi fa più male è pensare che mi dispiace per lui, perché penso sia Facebook dipendente.. Ora sul suo profilo vero e proprio scrive sempre, cambia ogni 2 giorni quasi una sua foto.. Quando invece lui si è dispiaciuto di me in tutti questi mesi? Assolutamente no.. È come se non riuscissi a chiudere con lui…

Anonima, 24 anni

Cara Anonima,

ci dispiace per la delusione che hai vissuto, di certo non è stato semplice dopo tanti anni di rapporto scoprire che lui ti teneva nascoste queste cose.

Ogni separazione richiede tempo per essere elaborata, inoltre avere la sensazione di essere stata insieme a una persona che in realtà non conoscevi veramente non ti aiuta a chiudere con lui. Probabilmente ti stai facendo molte domande e stai mettendo in discussione tante cose.

Tu chiedi “Cosa potrà mai dire in psicologia tutto ciò?”, in realtà non conoscendo il tuo ragazzo possiamo dire poco su ciò che può esserci dietro questi suoi comportamenti. Possiamo comunque concordare con te sul fatto che sia stato un comportamento scorretto, che potrebbe essere indice di qualche sua difficoltà. Tuttavia non sei tu che puoi aiutarlo in questo momento.

Anche se sappiamo che non è facile, cerca di concentrarti il più possibile su te stessa e sulle cose importanti della tua vita. Il fatto che studi in un altro paese potrebbe aiutarti a vedere le cose gradualmente con più distacco.

Facci sapere come procedono le cose e ricordati che puoi contare sempre sul nostro supporto.

Un caro saluto!