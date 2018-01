The Voice of Italy 5, dal 20 marzo con una giuria tutta rinnovata

ROMA – Dopo due anni di assenza dalla tv, torna su Rai 2 The Voice of Italy. La quinta edizione – che dovrebbe andare in onda a partire dal 20 marzo – avrà una giuria di coach totalmente rinnovata.

La giuria

A sedersi sulla poltrona rossa saranno Al Bano Carrisi, Francesco Renga e Cristina Scabbia dei Lacuna Coil. Unico ritorno quello di J-Ax, di nuovo nel talent Rai dopo la parentesi come direttore artistico ad Amici. Un ritorno che stupisce viste le polemiche scoppiate nella scorsa edizione. Il rapper aveva accusato il programma di aver tenuto un “comportamento poco limpido nei miei confronti che ha creato un clima poco rassicurante e spiacevole tanto da pregiudicare la mia partecipazione alla nuova edizione del programma”.

Per la conduzione, invece, si fa il nome di Costantino della Gherardesca che sostituirebbe Federico Russo dopo 3 anni.