Elton John annuncia il tour d’addio

Dopo piu’ di mezzo secolo on the road e una carriera che ha ridefinito il paesaggio culturale e visto Elton John reclamare il suo ruolo di icona globale, la superstar ha oggi annunciato con un esclusivo live streaming su YouTube i dettagli del suo ultimo tour dal titolo “Farewell Yellow Brick Road”

Il “Farewell Yellow Brick Road” partirà l’8 Settembre dagli Usa e consisterà in piu’ di 300 show attraverso i 5 continenti, toccando Nord America, Europa, Asia, Sud America e Australia prima di raggiungere la conclusione nel 2021. Queste date segnano l’ultimo tour della superstar, la fine di mezzo secolo on the road per uno dei performer piu longevi del pop. La scenografia del nuovo palco di Elton porterà i suoi fans in un viaggio musicale visuale attraverso una carriera di hits di 50 anni come non si era vista prima.

“Esibirmi dal vivo mi da energia e sono entusiasta e onorato di poter continuare a suonare davanti al pubblico di tutto il pianeta” ha detto Elton. “Ho in programma di portare la passione e la creatività che ha intrattenuto i miei fans per decenni nel mio ultimo tour. Dopo la fine del tour sarò felice di chiudere quel capitolo della mia vita dicendo addio alla vita on the road. Ho bisogno di dedicare più tempo a crescere i miei figli”.

E’ stato inoltre annunciato che Gucci disegnerà in esclusiva il guardaroba di Elton per il “Farewell Yellow Brick Road”. Elton John ha parlato della sua passione per la casa di moda Italiana che l’anno scorso ha svelato la sua collezione primavera/estate 2018 disegnata dal Direttore Creativo Alessandro Michele e ispirata all’inimitabile stile di Elton facendo riferimento ai temi originali presi dall’archivio dei suoi stili iconici.