Tiziano Ferro ci farà “volare” di nuovo, ma non con la musica

ROMA – Il cantante di Latina è in America…”tra le nuvole”.

Tiziano Ferro si prende una pausa dalla musica, ma continua a far “volare” i suoi fan. Il cantante, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ritrae lui in elicottero. Lo scatto, accompagnato da una breve didascalia (“Mancava solo il brevetto per l’elicottero (?!)“), lascia intendere che l’artista si sia lanciato in nuove avventure. Quale? Prendere il brevetto per guidare gli elicotteri.

Nella didascalia c’è spazio anche per un invito: “Helicopter ride, anyone?!” (“Giro in elicottero, qualcuno?”). Chi avrebbe il coraggio di non accettarlo? Nessuno. In particolar modo, i suoi follower.

Tiziano Ferro però è in America per altri motivi: il cantante infatti è volato negli States per lavorare al suo nuovo album, che dovrebbe uscire il prossimo anno.