Marco Carta in ospedale. Il cantante rassicura i fan su Instagram

ROMA – È finito in ospedale ma sta bene. A rassicurare i fan è Marco Carta che – su Instagram – li ha informati del suo stato di salute.

“Ho avuto un imprevisto e momentaneamente non potrà dedicarmi al mio amato lavoro”, ha scritto il cantante accanto a una foto del suo braccio con una flebo.

Il vincitore di Tale e Quale starà un po’ fuori dai giochi. Non ha specificato cosa gli è successo ma ha assicurato che è tutto sotto controllo: “Mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi del tutto ma state tranquilli, non mollerò la presa e tornerò più carico di prima”.

L’unica richiesta fatta è quella relativa alla privacy: “Non importa cosa ho avuto, lasciamo la morbosità fuori dalla finestra di questa stanza”.