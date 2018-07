Quarto figlio in arrivo per Beyoncé e Jay-Z?

Ne parlano i giornali di mezzo mondo e i fan sono in agitazione, l’artista più seguita sui social potrebbe essere di nuovo incinta

Roma – In un modo o nell’altro Beyoncé e Jay-Z sanno sempre come “eccitare” fan e giornalisti del globo. Tour a parte, con cui stanno infiammando platee di tutta Europa, i due non smentiscono la notizia di un quarto figlio in arrivo.

Dopo Blue Ivy e i gemellini Rumi e Sir nati poco più di un anno fa, potrebbe davvero essere il momento di un altro bebè. Sono diversi gli indizi che fanno pensare ad una gravidanza, il sospetto nasce dagli outfit morbidi di Beyoncé, nota invece per le sue mise succinte e provocanti, inoltre l’artista non si sta preoccupando dei rumors, anzi, durante uno show si sarebbe accarezzata la pancia. La foto postata sui social che la vede in posa accanto al numero 4 sarebbe poi la ciliegina sulla torta, con oltre 2milioni di like e 16mila commenti i fan sembrano non avere dubbi: Beyoncé sarebbe di nuovo incinta.

Nessuna notizia ufficiale però, non ci resta che “aspettare” e, nel frattempo, tenere gli occhi aperti sul fisico statuario dell’artista che non rinuncia mai e poi mai a foto e video su di sé.