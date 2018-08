Kim e Kourtney Kardashian litigano in tv e su Twitter, ecco cosa è successo

ROMA – L’amore non è bello se non è litigarello. Anche tra sorelle. Lo sanno bene Kim e Kourtney Kardashian, che – negli ultimi giorni – stanno catalizzando l’attenzione per i media internazionali per la loro ultima lite, andata in onda nel primo episodio dell’ultima stagione di Keeping up with the Kardashians.

Tutto è iniziato per colpa del photoshoot natalizio della famiglia. Lo scorso dicembre, Kim aveva il compito di organizzarlo. Mettere insieme tutta la famiglia, però, si sa, non è cosa semplice.

È così che, presto, Kourtney ha cominciato a lamentarsi dell’organizzazione del photoshoot, pretendendo di essere a casa non dopo una certa ora e poter passare del tempo con i suoi bambini. Per Kim è stato impossibile non reagire. E urlare: “Nessuno ti vuole nel photoshoot”. E ancora: “Sei la meno interessante da guardare”.

Tra recriminazioni e parole poco fraterne, Kim e Kourtney hanno continuato, discutendo dei valori della famiglia e dell’importanza di preferire il ruolo di madre a quello lavorativo. In mezzo Khloe Kardashian e Kris Jenner, che hanno provato a placare le due sorelle.

La lite si è poi spostata su Twitter al momento della messa in onda: “Vedere questo litigio mi ha dato i brividi. Ognuno di noi ha le sue priorità. La mia è quella di essere madre“. La risposta di Kim è arrivata celermente: Perché invece non è una mia priorità? Il servizio fotografico era con i nostri figli!!! Essere madre è anche la mia priorità ma riesco a lavorare, puoi farlo anche tu!”.

Alla fine, è stata Kourtney a smorzare i toni della polemica: “Lo faccio ma non voglio più lavoro, mi sento già troppo sovraccarica. Essere una buona madre ha un significato diverso per ognuna di noi. Sei una madre fantastica. Non voglio sminuirti”. Unica richiesta di Kourtney non essere criticata dalla propria famiglia per le sue scelte. Le due sorelle avranno trovato il tempo per chiarirsi? Non è dato saperlo.