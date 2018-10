GFVip 3, Ilary Blasi non dimentica il caso Totti-Vento e punzecchia Corona

Si torna a parlare di Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip 3 e Ilary Blasi tira fuori le unghie.

Silvia Provvedi ha confermato le parole della mamma Monica sulla fine della sua relazione tormentata con il fotografo, ma Alfonso Signorini pensa che la storia non sia finita…

“Ci possono essere degli sviluppi molto interessanti”, chiosa il giornalista che viene bruscamente interrotto da Ilary Blasi.

“Chiudetemi l’audio con la casa, signora Monica questa era la sua versione, noi diamo il diritto di replica a Fabrizio Corona, chiaramente se lui vuole noi ogni lunedì siamo qui. Può venire a raccontare la sua versione e se non lo fa rispetteremo anche il suo silenzio, ce ne faremo una ragione come ce la siamo fatta negli ultimi due anni a questa parte”.

Un commento evidentemente seccato quello di Ilary che viene interrotta da Signorini: “Proprio su Chi mercoledì uscirà un’intervista che Fabrizio ha rilasciato…” E’ a questo punto che Ilary smette di nascondere la sua insofferenza per Corona, travolgendo anche Alfonso:

Il diretto interessato non è rimasto in silenzio e ha replicato alla Blasi su Instagram:

“Peccato che @ilaryblasi il diritto di replica non vuole concedermelo, perché si spaventa, mi ha messo un veto pesantissimo, dopo un accordo già trovato. Dovevo essere in trasmissione giovedì prossimo, ma oggi chissà come mai, tutto sospeso. Forse per i due anni di silenzio? O forse è difficile dialogare in diretta con una persona colta, preparata, che legge e studia o forse è più semplice attaccarla, senza far sì che lei si possa difendere. @ilaryblasi io sono qui, sto aspettando solo te”.