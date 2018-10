Andrea Iannone con una nuova fidanzata? Le foto che scatenano il dubbio

ROMA – Andrea Iannone e Belen Rodriguez non sono più una coppia. La notizia ormai è di dominio pubblico, seppur i diretti interessati non abbiano mai confermato.

In questo periodo, così, quasi ogni giorno, viene attribuito un nuovo fidanzato alla showgirl argentina. Chi, nel numero in edicola questa settimana, ha spostato l’attenzione su Andrea Iannone. Il pilota è stato beccato in compagnia di un’altra ragazza, una mora che – secondo quanto scritto – sarebbe la sostituta dell’ex. In un bar, i due sono seduti vicini su un divano e lui l’abbraccia.

Neanche il tempo di arrivare nelle edicole, la tesi di Chi è stata smentita. La ragazza si chiama Dayana Boggi Spinelli. È la fidanzata di Carlo Ceccotti, amico di Iannone. Il campione, infatti, è ancora single. Con Belen, a detta di fonti vicine alla coppia, ha scelto di prendere una pausa di riflessione.