Da Pogba a Verratti, sfilata di campioni alla festa di compleanno di Ibrahimovic

Nei giorni scorsi Zlatan Ibrahimovic aveva festeggiato in anticipo i suoi primi 40 anni, compiuti ieri 3 ottobre. Il calciatore aveva brindato a Milanello con tutti i dipendenti del Milan. Una premura per non distrarre la squadra dal posticipo con l’Atalanta, poi vinto per 3 a 2. Nel post partita, però, il team si è riunito nuovamente per celebrare il numero 11.

Totalmente ignaro, Ibra è stato accolto da familiari e amici in una festa a sorpresa organizzata dalla moglie Helena all’hotel Hyatt Centric del capoluogo lombardpo, che per l’occasione ha proiettato sulla sua facciata il numero 40.

Gli invitati

Un party esclusivo che ha visto tra i presenti vecchie e nuove glorie del calcio: da Massimo Oddo a Verratti e Paul Pogba, passando per Cassano, Gattuso e Maldini. E ancora: Sirigu, Donnarumma, Galliani e Moggi e gli attuali compagni di squadra. Special guest Nada Topcagic, cantante autrice di “Nutro Je”, la canzone che ha accompagnato Zlatan al Festival di Sanremo in ogni sua uscita sul palco del Teatro Ariston.

Grande festa a partire dalle 23 e cena di pesce, fatto recapitare direttamente da Terracina. Il regalo più grande se lo è fatto da solo: una Ferrari SF90 Spider color oro da circa 500.000 euro.

Ecco alcuni scatti della serata di Zlatan.

