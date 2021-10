Dopo ‘Wu-tang’ fuori oggi il nuovo inedito di Coez ‘Flow Easy’

Dopo il brano ‘Wu-tang’ oggi è la volta del nuovo inedito firmato da Coez ‘Flow Easy’. Il singolo, targato Carosello Records e anticipato all’interno del video di “Wu-Tang”, è un pezzo romantico, una dedica a “l’altra metà di me”, un vero e proprio flusso melodico che ricorda il mood emotivo del COEZ che è stato riconosciuto da tutti come il simbolo del nuovo cantautorato italiano.

Con un ritornello in cui il sound elettronico delle strofe cantate accompagna il ritmo rap del brano, “Flow Easy” racconta una storia fatta di ricordi del passato, di rimpianti per non essersi goduti a pieno abbastanza momenti insieme, di incertezza ma allo stesso tempo di speranza di rivedersi in futuro.

I record di Coez

Quarantaquattro dischi di platino e 15 dischi d’oro sono i risultati straordinari ottenuti da Coez nei suoi 12 anni di carriera. Tra questi anche i singoli pluripremiati come “La musica non c’è” che detiene otto dischi di platino e oltre 116 milioni di views su YouTube, “È sempre bello”, certificato con cinque dischi di platino e brano italiano più ascoltato su Spotify Italia, e “Faccio un casino” con quattro dischi di platino. Nel gennaio 2020 è stato scelto dalla piattaforma streaming come primo artista italiano per lanciare il format Spotify Singles. E i live non sono da meno: anche qui Coez ha collezionato record come quello di presenze per un artista italiano al Rock in Roma di 33mila spettatori nel 2018.