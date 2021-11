Sangiovanni: “Madame è stata la prima persona a credere in me”

E’ fuori da ieri su tutte le piattaforme ‘Perso nel buio’, il nuovo singolo di sangiovanni e Madame. Il cantautore questa mattina ha raccontato a Rudy Zerbi e Laura Antonini su radio Deejay il suo rapporto con la collega e soprattutto amica.

Sangiovanni: “Le cose che so fare me le ha passate lei”

“E’ stata la prima persona a credere in me e ad avvicinarmi alla musica”, ha detto sangiovanni di Madame. “Ad oggi le cose che so fare me le ha passate lei. Mi aiutato a crescere oltre ad essere una persona migliore”. L’ex amici ha spiegato inoltre punti in comune e differenze con l’interprete di ‘Marea’: “Chi ci conosce dice che quando abbiamo iniziato, l’abbiamo vissuta nella stessa maniera. Nel personale siamo persone diverse ma abbiamo visioni musicali simili. Non è facile mettersi a nudo e raccontarsi senza neanche un filtro. Non è immediato. Sui miei pezzi c’è sempre una verità diretta, Madame usa invece immagini e metafore”.

‘Perso nel buio’, il video presto in arrivo

Interpellato da Rudy Zerby sul titolo del brano poi, sangiovanni ha spiegato: “Il pezzo s’intitola così perché io mi sentivo così. Le persone che mi sono state vicine lo sanno e lo vedono”. E nelle battute finali ha assicurato: “Il video c’è e uscirà presto”.

Perso nel buio, l’audio della canzone