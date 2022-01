Sanremo 2022, a due settimane dal festival Aka 7even positivo al Covid

“Volevo comunicarvi che, a seguito di un tampone molecolare, sono risultato positivo al Covid-19”. A due settimane dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022, Aka 7even fa sapere – su Instagram – di aver contratto il virus. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi porterà sul palco del Teatro Ariston “Perfetta così” (QUI il nostro parere sul pezzo e sugli altri brani in gara).

Saltano ora le prime prove per il cantautore, al secolo Luca Marzano, che nel post di oggi aggiunge: “Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino”. L’artista è ora in isolamento e dovrebbe farcela in tempo per l’inizio della kermesse, in programma dall’1 al 5 febbraio.