La Rai verso la realizzazione di un omaggio a Michele Merlo

La Rai starebbe pensando alla realizzazione di un omaggio a Michele Merlo, il cantautore scomparso lo scorso 6 giugno per emorragia cerebrale scaturita da una leucemia fulminante. A riferirlo è il Corriere del Veneto, che oggi riporta l’idea dell’azienda di viale Mazzini per “recuperare” il mancato ricordo durante la settimana di Sanremo.

Nei giorni scorsi, i fan si erano mobilitati online per portare l’artista sul palco del Teatro Ariston, farlo rivivere e realizzare il sogno che ha sempre inseguito: partecipare alla kermesse. Michele aveva presentato i brani “Mare” e e “Non mi manchi più”, poi rigettati. L’omaggio, però, non c’è stato, neanche da parte di uno dei 25 cantanti in gara.

Ora Michele potrebbe trovare uno spazio in un programma, creando una finestra animata dai colleghi a lui più vicini. Una tra tutti Emma Marrone, coach di Mike Bird ad Amici 16. Tutti sul palco per cantare le sue canzoni, più pezzi registrati e mai usciti.

Secondo quanto scrive ancora il Corriere del Veneto, non c’è ancora una data precisa o un programma definito in cui ospitare l’omaggio ma i lavori sono in corso anche in vista dell’uscita dell’inedito “Farfalle”, registrato da Michele prima della sua morte.

Il padre di Michele: “Non mi aspettavo un ricordo a Sanremo”

A confermare la pubblicazione è stato il padre di Michele, Domenico. L’uomo ha commentato proprio a il Corriere del Veneto il mancato omaggio al Festival: “Se lo aspettavano in tanti un ricordo di Michele a Sanremo, al contrario di me. E infatti non hanno speso una parola”.

E sull’argomento ha aggiunto: “Non voglio fare polemiche, sarebbero sterili, non servirebbero. E poi Michele non lo avrebbe voluto. Costava poco farlo. Ci sarebbe stato anche qualche artista che poteva ricordarlo dal palco ma così non è stato. Non si è voluto; del resto mio figlio è morto a causa della malasanità, vittima di una tragica ingiustizia”.

Con Sanremo alle spalle, ora si punta tutto sull’omaggio in lavorazione in cui Mike potrà far rivivere la sua voce.